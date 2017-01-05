"Медвешчак" обыграл "Амур"

"Медвешчак" на своем льду нанес поражение хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 3:1. Хорватский клуб набрал 59 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. От зоны плей-офф "Медвешчак" отделяет 10 очков. У "Амура" осталось 50 баллов и 13-е место на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Амур" (Хабаровск) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Назаров – 1 (Попов), 13:44 – 0:1. Заношки – 1 (Паре, Смейкал), 44:56 – 1:1. Болдюк – 4 (Катич, Лессио), 59:36 – 2:1. Лессио – 8 (п.в.), 59:59 – 3:1.

Вратари: Макинтайр – Метсола (59:56 – 59:59).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 29 (9+11+9) – 30 (6+12+12).

Судьи: Гашилов, Гофман.

5 января. Загреб. Dom Sportova.