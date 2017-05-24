"Медвешчак" и "Кузня" не выступят в сезоне-2017/18

КХЛ на своей странице в Твиттере сообщила, что "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не выступят в предстоящем чемпионате-2017/18. Это решение было принято на сегодняшнем совете директоров лиги.

"В сезоне КХЛ-2017/18 выступят 27 клубов. "Медвешчак" и новокузнецкий "Металлург" не примут участия в новом сезоне", – говорится в сообщении.