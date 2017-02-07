"Медвешчак" хотел бы остаться в КХЛ

Вице-президент "Медвешчака" Маркантонио Белинич признался, что клуб хочет продолжать выступать в КХЛ в следующем сезоне. Хорватский коллектив с 2013 года выступает в КХЛ, однако в прошлом месяце появилась информация, что из-за финансовых трудностей клуб может выйти из состава лиги.

- Мне доставило удовольствие работать с людьми из КХЛ, поэтому мы хотели бы остаться в лиге, – цитирует ТАСС Белинича. – Но это только мое желание – решение примет совет директоров КХЛ. По этой теме с президентом КХЛ мы не разговаривали, у нас был контакт со спортивным департаментом. Мы надеемся, что у нас будет все хорошо, также как, к примеру, у "Йокерита" и "Слована".