20:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Медведев вернется в состав "Авангарда" перед плей-офф

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин заявил, что защитник Евгений Медведев может вернуться в состав команды перед плей-офф. 34-летний хоккеист получил травму в конце января и был вынужден пропустить матчи Евротура в Швеции. В текущем сезоне на счету Медведева 55 игр в регулярном чемпионате КХЛ и 22 (2+20) очка. Омский клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Немного затянулось восстановление Евгения, планировали, что он пораньше выйдет на лед, – цитирует ТАСС Канарейкина. – Не хочу долго говорить об этом, но могу отметить, что в преддверии решающих игр он вернется в состав.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4026171

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