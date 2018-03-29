Медведев - о "Ладе" и "Югре": "Поскольку КХЛ сказала "А", не сказать "Б" уже было невозможно"

Первый президент КХЛ Александр Медведев считает, что исключение "Лады" и "Югры" из числа участников лиги может пойти на пользу клубам из Тольятти и Ханты-Мансийска. В качестве примера он привел новокузнецкий "Металлург", который в ВХЛ повысил показатели посещаемости домашних матчей.

– Поскольку КХЛ сказала "А", не сказать "Б" уже было невозможно, – сказал Медведев. – По рейтингу, который рассчитывался, по многим параметрам эти два клуба… Анализируя опыт Новокузнецка, где в плей-офф ВХЛ на матчах с петербуржским "Динамо" было более 4000 зрителей – это показывает, что если правильно работать, то даже при переходе из Континентальной лиги в Высшую зрителей может стать не меньше, а больше. Как произошло с "Кузней". Жизнь для "Лады" и "Югры" не останавливается. Может быть, мы узнаем что-то новое про развитие хоккея.

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