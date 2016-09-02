Медведев и Анисимов вошли в состав Совета директоров КХЛ

В Москве состоялось Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором были рассмотрены результаты деятельности организации за 2015 календарный год, информирует официальный сайт лиги. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко представил учредителям лиги отчет о финансово-хозяйственной деятельности. Лига завершила год с прибылью и достигла самых успешных в истории организации финансовых результатов. По итогам сезона-2015/16 КХЛ добилась полного восстановления своих чистых активов.

Общее собрание учредителей также избрало состав Совета директоров КХЛ, новыми членами которого стали председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев и советник председателя Совета директоров по вопросам судейства Алексей Анисимов.

Общий состав Совета директоров КХЛ:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "Хоккейный клуб СКА";

2. Чернышенко Дмитрий Николаевич – Председатель Правления – Президент КХЛ;

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, Вице-президент АНО "Народная команда – Хоккейный клуб "Спартак"; олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли;

4. Анисимов Алексей Владимирович – Советник Председателя Совета директоров ООО "КХЛ" по судейству;

5. Величкин Геннадий Иванович – Член Правления ООО "КХЛ", Вице-президент по хоккейной деятельности и Председатель Правления Автономной некоммерческой организации "Хоккейный клуб "Металлург";

6. Есмантович Игорь Вячеславович – Генеральный директор ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА";

7. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО "Транснефть";

8. Курри Яри – Генеральный менеджер ХК "Йокерит", член Правления Arena Events Oy;

9. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО "ТАНЕКО";

10. Медведев Александр Иванович – Заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром", Генеральный директор АНО "Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт"

11. Морозов Алексей Алексеевич – Директор Департамента развития зимних видов спорта и международного сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации;

12. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ОАО "ММК", Президент АНО "Хоккейный клуб "Металлург";

13. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России;

14. Ротенберг Роман Борисович – Член Правления ООО "КХЛ", Советник Председателя Совета директоров ООО "КХЛ" по вопросам маркетинга, член Совета Директоров ООО "Хоккейный клуб СКА";

15. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO "Итера Латвия", Председатель Совета АО "Динамо Рига";

16. Фастовский Кирилл Валерьевич – Член Правления ООО "КХЛ", Генеральный менеджер Некоммерческого партнерства "Новосибирский профессиональный хоккейный клуб "Сибирь";

17. Фетисов Вячеслав Александрович – член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации; двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли;

18. Шуневич Игорь Анатольевич – Министр внутренних дел Республики Беларусь, Председатель Наблюдательного совета ЗАО "ХК "Динамо Минск".