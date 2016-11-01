Майкл Пелино: "В Канаде следят за КХЛ"

Тренер магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино считает, что его пригласили поработать в сборной Канады в связи с успехами в КХЛ. Также он отметил, что за океаном следят за КХЛ и Кубком Гагарина.

- Новости о Кубке Гагарина и Континентальной хоккейной лиге в Канаде популярны, - цитирует пресс-служба КХЛ Пелино. - Это касается и североамериканских хоккеистов, и тренеров. Я выиграл уже второй Кубок Гагарина, и в Канаде меня очень часто и много поздравляли с этим событием. Мне звонили коллеги, журналисты. Было очень приятно услышать оценку своей работы. Так что хоккейная общественность в Канаде, пусть и не так пристально, но следит за КХЛ.

- Можно ли считать приглашение в сборную Канады следствием того, что вашу клубную работу в России уважают и хорошо оценили?

- Да, вы правы. Думаю, моя успешная работа в России не осталась не замеченной. Я очень горд за это предложение и доверие со стороны Федерации хоккея Канады. С большим удовольствием отправлюсь на турнир, чтобы снова поработать в национальной команде.