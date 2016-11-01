Майкл Пелино: "Очень рад приглашению в сборную Канады"

Тренер магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино признался, что был рад приглашению поработать в тренерском штабе сборной Канады на Кубке Германии. Канадцы сыграют на турнире в Аугсбурге с 4 по 6 ноября с Германией, Швейцарией и Словакией.

– Очень рад приглашению в сборную Канады, – цитирует пресс-служба КХЛ Пелино. – Горжусь этим вызовом в сборную! Мне и раньше в разные годы доводилось работать в различных тренерских штабах национальной сборной Канады. Сегодня большая честь для меня снова стать частью сборной.

– Вы уже когда-то принимали участие в Кубке Германии. Верно?

– Верно. Но я уже подзабыл, какой именно это был год – то ли 2000, то ли 2002. Тогда мы выиграли этот турнир. Это были приятные эмоции! В моей тренерской практике это далеко не единственная победа – на многих турнирах, где мне приходилось работать внутри сборной, мы побеждали. Я люблю выигрывать! (Смеется.)

– Вам пришло приглашение от генменеджера Шона Бурка или лично от Дэйва Кинга?

– Мне письма присылали оба – и Бурк, и Кинг. Шон Бурк назначен генменеджером сборной на этот турнир. Как вы знаете, это был очень хороший голкипер. Кстати, его можно назвать моим воспитанником. Когда-то очень давно я его тренировал. И быть ассистентом у Дэйва Кинга – большая честь для меня.