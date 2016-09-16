02:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Майкл Пелино: "Неоправданные удаления сбили темп "Магнитки" в игре с "Трактором"

0
0
0

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (3:5) отдал должное сопернику. По словам специалиста, игра получилась зрелищной.

– Очень интересная получилась игра, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Пелино. – Надеюсь, что болельщики не зря потратили свои деньги. Обе команды бились очень хорошо. Мне кажется, что в первых двух периодах у нас было преимущество и меня это удивило. Неоправданные удаления в конце второго отрезка немного сбили наш темп. В то же время "Трактор" играл очень хорошо, создавал моменты и довел встречу до победы.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16501

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ