Майкл Пелино: "Неоправданные удаления сбили темп "Магнитки" в игре с "Трактором"

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (3:5) отдал должное сопернику. По словам специалиста, игра получилась зрелищной.

– Очень интересная получилась игра, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Пелино. – Надеюсь, что болельщики не зря потратили свои деньги. Обе команды бились очень хорошо. Мне кажется, что в первых двух периодах у нас было преимущество и меня это удивило. Неоправданные удаления в конце второго отрезка немного сбили наш темп. В то же время "Трактор" играл очень хорошо, создавал моменты и довел встречу до победы.