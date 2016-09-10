Майкл Пелино: "Мы знаем, что нужно делать без Воробьева"

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлурга" Майкл Пелино после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Йокеритом" (3:1) рассказал о том, как ему работалось в отсутствии Ильи Воробьева. Наставник "Магнитки" вместе со сборной России готовиться к Кубку мира.

– Я горжусь нашей командой и тем, как мы сегодня играли. У нас были некоторые вопросы по тому неудачному старту, который мы провели, – приводит слова Пелино официальный сайт "Металлурга". – Думаю, что сегодня мы сыграли всю игру, как хотелось бы играть весь год. Мы знали, что "Йокерит" серьезный соперник, мы смотрели две их предыдущие игры с "Трактором" и Уфой, так что я рад, как наши ребята были готовы к матчу. Еще я очень рад за Сергея Мозякина, который достиг показателя Бориса Михайлова – лучшего показателя в истории отечественного хоккея – 428 голов. У Сергея получился прекрасный гол, очень красивый. Данис Зарипов набрал 500 очков в КХЛ. Денис Платонов забросил победный гол, который стал для него 150-м за "Металлург". И все это случилось в такой сложной игре, что наверняка позволяет ребятам гордиться собой еще больше.

– У вас было какое-либо психологическое давление из-за того, что вы теперь в роли исполняющего обязанности главного тренера, пока Илья Воробьёв работает в национальной команде?

– Одна из вещей, которая нам позволила выиграть два чемпионства за три года – вся наша команда работает вместе, друг с другом. Наш тренерский штаб отлично работает вместе и в нем есть своего рода возможность взаимозаменяемости, мы знаем, что нужно делать. Илья Петрович Воробьёв – прекрасный тренер, мистер Рашников и Геннадий Величкин поддерживают нас, так что никакого экстра-давления я не испытывал. Я просто делаю свою работу.