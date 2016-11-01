Майкл Пелино: "Канадцы из КХЛ на Кубке Германии будут играть не только за честь страны, но и за имидж лиги"

Тренер магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино, приглашенный поработать в сборной Канады на Кубке Германии, уверен, что 13 канадцев их КХЛ, вызванных в национальную команду, будут играть не только за страну, но и за лигу. Канада сыграет на турнире в Аугсбурге с 4 по 6 ноября с Германией, Швейцарией и Словакией.

– Работа в сборной Канаде, безусловно, престижно, – цитирует пресс-служба КХЛ Пелино. – Буда стараться применить все свои тренерские знания, чтобы это помогло нам выступить максимально успешно. Более того, работа в национальной сборной – это тоже своеобразный опыт, который, надеюсь, мне пригодится, чтобы завоевать Кубок Гагарина в третий раз.

– Сборная Канады везет на турнир команду, составленную преимущественно из игроков КХЛ. Будет ли для вас стимулом сражаться не только за честь Канады, но и за клубные интересы Континентальной хоккейной лиги? Может ли это стать дополнительной мотивацией для игры команды на Кубке Германии?

– Однозначно. 13 человек в сборной – это хоккеисты клубов КХЛ. Естественно, они постараются не ударить лицом в грязь и будут играть не только за честь Канады, но и за имидж КХЛ! Наши соперники – крепкие сыгранные сборные Словакии, Швейцарии и Германии. Мы будем играть практически "с чистого листа", но сделаем все возможное, чтобы выступить достойно!