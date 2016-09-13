Майкл Пелино: "Игроки "Магнитки" никогда не паникуют"

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино после победы над минским "Динамо" отметил характер хоккеистов. "Магнитка" проигрывала по ходу матча со счетом 0:2, однако в итоге смогла победить со счетом 5:4.

– Чемпионаты не выигрывают без характера и наличия лидерских качеств. Наши ребята никогда не паникуют, наши ребята всегда уважают соперника, особенно зная такие команды, как "Динамо" (Минск), особенно учитывая таких тренеров, как Крэйг, - приводит слова тренера официальный сайт "Магнитки". - Мы знали, что они сыграли тяжелый матч предыдущим днем, мы знали, что они одержали две хорошие победы подряд. Мы знали, что они приложат хорошие усилия в игре с нами. Ребята выдержали, не растерялись, пошли вперед и делали все, что возможно, чтобы вернуться в игру, забросить несколько рабочих шайб. Думаю, что игра удалась, каждая команда могла победить, но мы в данном случае были лучше.

– Проясните ситуацию с Зариповым и Бирюковым, которых сегодня не оказалось в составе.

– Они оба получили небольшие повреждения в предыдущем матче, поэтому решили дать им возможность не выходить сегодня и восстановиться.

– Предстоит игра в Челябинске с "Трактором". На предсезонке играли и в Челябинске, и в Магнитогорске. Какие уроки остались от тех матчей, чего вы ждете?

– Мы сфокусированы сейчас на Минске, а вот уже сейчас будем смотреть игры челябинцев, опять же с минским "Динамо" и предыдущую игру с Ригой. Думаю, что мы будем готовы полностью и лучше, чем на предсезонных матчах.

– Как вы оцените возвращение Ярослава Косова в основной состав?

– Ярослав работал очень усердно, пока не имел игровой практики. Сегодня для него был своеобразный дебют, да и для его партнеров в каком-то роде тоже, надо было держать его в игре. Ведь очень сложно войти в игровой ритм, когда у тебя нет практики. Он сегодня провел уверенный матч, что и нужно нашей команде в каждой игре для итогового успеха.

– Что вы сказали перед третьим периодом, что это были за волшебные слова?

– Никакой магии. Только сказал нашим игрокам, что надо верить. Мы стали чемпионами, потому что знали, что нужно делать и готовили себя к тому, что путь будет сложным. Нужно идти вперед, делать правильные вещи и правильные вещи произойдут. Твой оппонент тоже про это знает, так что ничего просто так никогда не будет. Наши ребята вышли, провели несколько хороших моментов и вернулись в игру.