21:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Майкл Пелино: "Игроки "Магнитки" никогда не паникуют"

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Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского "Металлурга" Майкл Пелино после победы над минским "Динамо" отметил характер хоккеистов. "Магнитка" проигрывала по ходу матча со счетом 0:2, однако в итоге смогла победить со счетом 5:4.

– Чемпионаты не выигрывают без характера и наличия лидерских качеств. Наши ребята никогда не паникуют, наши ребята всегда уважают соперника, особенно зная такие команды, как "Динамо" (Минск), особенно учитывая таких тренеров, как Крэйг, - приводит слова тренера официальный сайт "Магнитки". Мы знали, что они сыграли тяжелый матч предыдущим днем, мы знали, что они одержали две хорошие победы подряд. Мы знали, что они приложат хорошие усилия в игре с нами. Ребята выдержали, не растерялись, пошли вперед и делали все, что возможно, чтобы вернуться в игру, забросить несколько рабочих шайб. Думаю, что игра удалась, каждая команда могла победить, но мы в данном случае были лучше.

– Проясните ситуацию с Зариповым и Бирюковым, которых сегодня не оказалось в составе.

– Они оба получили небольшие повреждения в предыдущем матче, поэтому решили дать им возможность не выходить сегодня и восстановиться.

– Предстоит игра в Челябинске с "Трактором". На предсезонке играли и в Челябинске, и в Магнитогорске. Какие уроки остались от тех матчей, чего вы ждете?

– Мы сфокусированы сейчас на Минске, а вот уже сейчас будем смотреть игры челябинцев, опять же с минским "Динамо" и предыдущую игру с Ригой. Думаю, что мы будем готовы полностью и лучше, чем на предсезонных матчах.

– Как вы оцените возвращение Ярослава Косова в основной состав?

– Ярослав работал очень усердно, пока не имел игровой практики. Сегодня для него был своеобразный дебют, да и для его партнеров в каком-то роде тоже, надо было держать его в игре. Ведь очень сложно войти в игровой ритм, когда у тебя нет практики. Он сегодня провел уверенный матч, что и нужно нашей команде в каждой игре для итогового успеха.

– Что вы сказали перед третьим периодом, что это были за волшебные слова?

– Никакой магии. Только сказал нашим игрокам, что надо верить. Мы стали чемпионами, потому что знали, что нужно делать и готовили себя к тому, что путь будет сложным. Нужно идти вперед, делать правильные вещи и правильные вещи произойдут. Твой оппонент тоже про это знает, так что ничего просто так никогда не будет. Наши ребята вышли, провели несколько хороших моментов и вернулись в игру.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/380713/

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