Майк Кинэн: "За пять лет развитие китайского хоккея может получиться гигантским"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн отметил, что сейчас в системе клуба есть 12 китайских игроков, которые имеют шанс выходить в составе команды на лед. Он также добавил, что развитие хоккея в Китае за пять лет может получиться гигантским.

– В команде в прошлом году играли три китайских игрока, но в основном выходил на площадку только один, Зак Юйэнь. Как в этом году изменится ситуация?

– Прямо сейчас у нас в системе 12 игроков, которые регулярно выходят на лед и имеют китайские корни, а значит – могут претендовать на получение гражданства, - приводит официальный сайт КХЛ слова Кинэна.

– За то время, что вы находитесь в проекте, успели оценить потенциал китайского хоккея: насколько он велик?

– Мы проводили просмотровые лагеря в Торонто и Ванкувере этим летом. И увидели, что есть тысячи игроков китайского происхождения, которые играют в Северной Америке. Так что за пять лет развитие может получиться гигантским.