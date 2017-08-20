Майк Кинэн: "Я бы не принял команду без больших ожиданий, середнячки - не то, чем мне нравится заниматься"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн отметил, что его привлекла масштабность подхода в китайском проекте. Он также добавил, что не возглавил бы клуб, если бы с ним не было связано больших ожиданий.

– Когда вы впервые услышали о проекте "Куньлунь"?

– Это произошло в декабре прошлого года, на праздновании 70-летия российского хоккея, - приводит официальный сайт КХЛ слова Кинэна. - Тогда меня и познакомили с руководителями китайского клуба, которые и вовлекли в это дело.

– Что вас привлекло в китайском проекте?

– Масштабность подхода. Это ведь самый крупный хоккейный проект. Не скажу пока, что он будет самым успешным, но сегодня это самая крупная программа в хоккейном мире, и поучаствовать в ней – очень интересно. Надо учитывать весь объем: от самых корней системы до команды КХЛ и до национальной сборной.

– В прошлом сезоне "Куньлунь" попал в плей-офф. В этом году и руководство, и болельщики наверняка будут хотеть большего. Готовы к этому?

– Я бы не принял хоккейный проект, команду, если бы с ней не было связано больших ожиданий. Середнячки – не то, чем мне нравится заниматься.