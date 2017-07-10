Майк Кинэн: "Воробьев мог бы работать тренером в НХЛ"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что его бывший помощник в "Магнитке" Илья Воробьев приобрел уверенность и нужные для хоккейного тренера инстинкты.

– В Магнитогорске вы запустили тренерскую карьеру Ильи Воробьева. Как оцениваете его потенциал?

– Илью отлично подготовил его отец. И хотя стиль работы и взгляды различаются, сын унаследовал психологию победителя. Будучи моим помощником, Воробьев здорово впитывал информацию и научился хорошо чувствовать игру. У него есть уверенность и нужные для нашей профессии инстинкты.

– Видите Воробьева во главе национальной команды?

– Все будет зависеть от него самого. Он молод, но уже выигрывал Кубок Гагарина. Никогда не спрашивал его о желании поработать в НХЛ, но этой целью он вполне может задаться.

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