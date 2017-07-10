Майк Кинэн: "В НХЛ забыли про меня уже давно"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", посетил нашу редакцию и рассказал "СЭ" о Китае, Магнитогорске и Павле Буре, а также объяснил, почему он не получает предложений из-за океана.

– Вы выиграли Кубок Канады, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Где вы находите мотивацию для продолжения карьеры?

– Я просто очень люблю хоккей. У меня такое ДНК, видимо, которое предрасположено к нему. Я страстный человек – а у других в хоккее ничего и не получается. Да и, например, вы же не спрашиваете пианиста в 50 или 60 лет, почему он до сих пор играет и не уходит на пенсию? Ко всему прочему, я даже не знаю, чем бы еще мог заняться в жизни.

– Могли бы представить свое возвращение в НХЛ?

– Вряд ли. Они забыли про меня уже давно. А в России и Китае по сравнению с Северной Америкой совсем другие философские и культурные подходы, в которых больше уважают опыт и мудрость. И это относится не только к спорту – ко всем сферам.

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