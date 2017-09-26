Майк Кинэн: "В КХЛ сложнее совмещать должности тренера и генменеджера, чем в НХЛ"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн считает, что ограничение по количеству иностранных игроков для российских клубов КХЛ ограничивает творческий потенциал генеральных менеджеров команд. С конца августа специалист, совмещавший должности тренера и генерального менеджера в "Сент-Луисе" и "Флориде", исполняет функции генменеджера в китайском клубе. Он занял этот пост после ухода Владимира Кречина.

- Совмещать должности тренера и генерального менеджера в КХЛ гораздо сложнее, чем за океаном, - цитирует ТАСС Кинэна. - Там нужен более творческий подход к игрокам. В КХЛ есть некоторые ограничения, в результате в российских командах можно заявлять только пять иностранцев. В результате у менеджеров российских клубов нет гибкости в создании команды. В этом большая разница между КХЛ и НХЛ.