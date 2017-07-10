Майк Кинэн: "В КХЛ играет около полусотни канадских хоккеистов"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", посетил нашу редакцию и рассказал "СЭ" о Китае, Магнитогорске и Павле Буре, а также объяснил, почему он не получает предложений из-за океана.

– Почему даже Олимпиада не смогла остановить отток звезд КХЛ в НХЛ?

– Стоит посмотреть на все это с другой стороны. В КХЛ играет около полусотни канадских хоккеистов. Это не односторонняя дорога, кто-то уезжает из России, но многие отличные игроки наоборот приезжают сюда. НХЛ остается мечтой для хоккеистов, например, Виктор Антипин и Алексей Береглазов решились перейти из "Магнитки" в клубы заокеанской лиги. Очень интересны, как игроки КХЛ, которые считались суперзвездами в России, смогут адаптироваться к американскому хоккею. Есть люди, у которых намного лучше получается выступать здесь, на большом льду. Например, Крис Ли. Топовый защитник в КХЛ, который никогда не имел возможности поиграть в НХЛ.

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