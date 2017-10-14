Майк Кинэн: "В какой-то момент силы начинают заканчиваться в этих долгих поездках"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:4 ОТ) объяснил причины спада команды. Китайский клуб потерпел четвертое поражение подряд.



– Хорошая, упорная игра, наверняка она понравилась зрителям. Это тот тип хоккея, который должен нравиться, достаточно было и физической борьбы, и интересной комбинационной игры, – цитирует Кинэна пресс-служба "Барыса". – Довольны, что смогли заработать хотя бы одно очко, потому что нам очень много приходилось играть в меньшинстве, а возможностей забить в большинстве у нас было не много, но все-таки одну из них реализовали, и это хорошо.



Почему у команды пошел спад после хорошего начала сезона? В принципе, все легко объяснить тем, что так был составлен календарь. Мы к этому моменту провели большое количество матчей в гостях – 14 игр, и это один из самых высоких показателей в лиге. Сезон начался с долгого путешествия, поэтому в какой-то момент силы начинают заканчиваться в этих долгих поездках.



Мы осознаем, что так уж устроена география в КХЛ, что нам приходится путешествовать больше других команд. С точки зрения нагрузок, хорошо, что здесь нет спаренных матчей, как в НХЛ. В КХЛ такого нет, и это главное отличие.