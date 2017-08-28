Майк Кинэн: "Требуется время, чтобы "Куньлунь" стал похож на "Магнитку"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после победы над "Салаватом Юлаевым" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что игра получилась боевой. По словам специалиста, с каждой встречей его команда становится более сплоченной.

- Как и показал итоговый счет этого матча, была боевая и упорная игра, - сказал Кинэн. - Спецбригады сыграли определенную роль: мы впервые пропустили в меньшинстве и почти забили в большинстве, но ту шайбу не засчитали, хотя успели порадоваться. Мы часто говорим про то, что играть надо все шестьдесят минут. А решается в одно мгновение.

- Приходится как-то дополнительно подстегивать или мотивировать ребят? Ведь команде непросто проводить время на выезде с учетом предсезонки и гостевой серии в нынешнем чемпионате КХЛ.

- Во-первых, у нас была разнообразная предсезонная подготовка: мы начинали тренироваться в Москве, затем были Швейцария, Финляндия, Сочи, Магнитогорск. Перемена мест как-то облегчала нам жизнь. А вот сейчас у нас тяжелая семиматчевая серия. Мы нацелены на результат. И от матча к матчу мы становимся сплоченнее.

- В начале матча игра вашей команды напоминала действия "Магнитки". Что нужно, чтобы "Куньлунь" напоминал "Металлург"?

- В зависимости от того, когда появятся Мозякин, Зарипов и Коварж, требуется время. Процесс оценки игроков не прерывается, он продолжителен. В Магнитогорске у нас тоже складывалось не все хорошо. Но мы сплотились и нашли свою игру.

- Нынешний состав вас устраивает?

- Будем рады усилиться при возможности. Опять вспоминая "Магнитку", после неудачного старта мы нашли возможность произвести ряд обменов и наладили свою игру. (Вадим АМИНОВ)