Майк Кинэн: "Создание боеспособного "Куньлуня" требует времени"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после поражения от "Ак Барса" (2:4) в матче регулярного сезона КХЛ отметил, что команда только начинает свое развитие. 67-летний канадец считает, что благодаря игре с казанским клубом он узнал много нового о своих хоккеистах.

- Для 24-го августа это была отличная игра, я считаю, приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Кинэна. - Очень упорная, отличный темп. Судьи соответствовали, проделали отличную работу. В целом это было очень серьезное испытание для нашей команды, которая только создается и развивается. Конечно, такая игра дает нам возможность оценить и узнать многое о своих игроках – каждом в отдельности и о команде в целом. Темп практически соответствовал уровню плей-офф.

- "Куньлунь" обновился практически на 90 процентов. Сколько ждать болельщикам, когда команда окончательно сформируется?

- Это продолжительный процесс, который требует времени, когда собираются вместе такое количество новых игроков. Наш прогресс и темпы этого прогресса очень впечатляют. Считаю, что мы на правильном пути.

- Команда практически полностью обновилась. Сложно ли было сыграть за время предсезонки и полностью ли она готова?

- Это было совсем не сложно. У нас отличный тренерский штаб, обладающий большим опытом. В прошлом каждому из нас уже приходилось создавать новые команды. Игроки хорошо понимали задачи, поэтому все было нормально.