Майк Кинэн: "Россия перестала быть "электростанцией", которая производила много талантливых игроков"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выделил основные проблемы российского хоккея. Специалист отметил, что Россия могла бы перенять опыт коллег из НХЛ.

– У Канады гораздо больший выбор игроков, чем у кого-либо еще, – сказал Кинэн. – Глубина состава такова, что она могла выставить на Кубок мира две команды, и вторая была бы конкурентоспособна по высшему разряду. Россия же, как мы знаем, на некоторое время перестала быть той "электростанцией" в хоккее, которая была раньше и производила множество талантливых игроков. В какой-то момент она отстала, но не думаю, что ей потребуется слишком много времени, чтобы ускориться.

С другой стороны, России, на мой взгляд, необходимо провести ряд перемен. Иллюстрацию этого мы увидели на Олимпиаде в Сочи, которая стала для россиян катастрофой. Мне сложно сказать, почему команда не смогла объединиться, но это так. Нельзя сказать, что ситуация радикальным образом изменилась на Кубке мира. Полагаю, российской системе требуется изменить свои подходы. Лучшие ваши хоккеисты сейчас играют в НХЛ, и у них иной менталитет, нежели у людей, которые работают в России, а ранее в Советском Союзе. Мне кажется, российские тренеры сейчас должны вдумываться в то, как мыслят игроки НХЛ. Их ментальность разная, и мышление энхаэловцев надо понимать, чтобы вытягивать из этих игроков все лучшее.

В чем российские специалисты уступают энхаэловским? Может, в разнообразии опыта. Лучшие тренеры в НХЛ имеют массу опыта в самых разных лигах. Лично я тренировал и в юношеском хоккее, и в школьном, и в студенческом, и в низших профессиональных лигах, прежде чем попасть в НХЛ. Не знаю, есть ли у тренеров в России такие возможности работать в самых разных условиях. Это очень полезно.