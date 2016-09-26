09:59 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Майк Кинэн: "Работать в России? Свободен и готов рассматривать предложения"

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Майк КИНЭН.Майк Кинэн: "Сборной России помог бы, но никто не предлагал"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что соскучился по работе. По словам наставника, он готов рассмотреть предложения, в том числе и из России.

– Работать в России? Сейчас я без работы (смеется), – отметил Кинэн. – Свободен и готов рассматривать предложения. Скучаю по тренерскому делу. Это первый период за много лет, когда я не тренирую. Я в профессии 40 лет, и теперь наступил вот такой момент. Может, он говорит о том, что настало время уходить на покой?

– По вам не скажешь. Внешне и по энергетике вы все тот же человек, что выиграл главные трофеи по обе стороны океана, да еще и Кубок Канады дважды в придачу взял.

– Возможно, мне просто повезло работать в разных чемпионатах (улыбается).

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КОММЕНТАРИИ (2)
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roland-84

На ОИ Кинен реально нужен, может не как тренер, но как консультант, вобщем советником его в фхр, пока не поздно.

11:49 26 сентября

ShvartsGlass

В Новокузнецк

10:51 26 сентября

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