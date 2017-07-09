Майк Кинэн: "Противостояние Канады и России – это совсем не то, что было между моей сборной и СССР"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Он отметил, что сейчас противостояние Канады и России не представляет такого интереса, как матчи канадцев с СССР в 80-е годы.

– Олимпийские игры-2022 в качестве главного тренера сборной Китая – это новый вызов?

– Я никогда не работал на Олимпиаде, но думаю, что Кубки Канады и мира – это более сложный турнир. На них тебе приходится играть только против топ-сборных, а не против команд, которые сами прекрасно представляют, что у них нет шансов тебя обыграть. Правда, при всем моем уважении, нынешнее противостояние Канады и России – это совсем не то, что было между моей сборной и СССР в 1987-м.

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