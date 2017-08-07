Майк Кинэн: "Принципиально ли было обыграть Воробьева? Это же предсезонка"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:3) на турнире Sochi Hockey Open отметил, что на этом турнире ставит задачу оценить игроков команды.

– Интересный матч, по крайней мере, с точки зрения того, чтобы проверить, как мы играем в меньшинстве, – сказал Кинэн. – Так-то об игре трудно что-то говорить, но мы десять раз успешно "убили" меньшинство, проделав отличную работу. Ну а у "Магнитки" сказали свое веское слово исключительные игроки, которые прекрасно знакомы мне по работе в "Металлурге" – Мозякин и Коварж.

– Насколько принципиально для вас было обыграть Илью Воробьева?

– Это же предсезонка. Тут задача – просмотреть и оценить игроков.

– Такое количество удалений, с чем связано – отсутствие дисциплины, плохая сыгранность или что-то еще?

– Я не знаю. Лучше спросите у судей. (Игорь ЕРОНКО)