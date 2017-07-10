Майк Кинэн: "Писать книгу о моем российском опыте еще рановато"

– Вы не хотите написать книгу о вашем российском опыте, как Дэйв Кинг? - вопрос Кинэну.
– Меня просили сделать это очень много раз, но я всегда отвечаю: "Может быть, когда закончится моя карьера". Пока рановато.
– Какие женщины красивее: канадские или русские?
– Ох, тут для меня вход воспрещен (смеется).
– А что вы больше любите: русскую водку или канадский виски?
– Я не пью виски, так что, видимо, мой ответ – водка. Иногда пью ее, но, конечно, не в таких количествах, как вы это делаете. Знаю, что виски очень популярен в Канаде, но я не его фанат.
– В 1987-м во время Кубка Канады, вы вряд ли могли представить, что будете работать в России?
– Да, это точно. Советский Союз был последним местом для работы, о котором я мог подумать – из-за "железного занавеса". Правда, у меня был "опыт" коммунизма, когда я был молодым студентом. Тогда я играл за команду университета из Торонто, и мы приехали на серию матчей в Польшу, жили там на базе. Я обменивал свои джинсы на черном рынке, играл перед десятью тысячами стоящих зрителей – никаких сидений. Причем все болельщики – мужчины, женщин не было. Все это было совершенно ново и удивительно на тот момент для меня.