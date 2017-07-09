Майк Кинэн – о водке и любви к России

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Отвечая на вопросы журналистов, специалист рассказал не только о хоккее.

– Какие женщины красивее: канадские или русские?

– Ох, тут для меня вход воспрещен (смеется).

– А что вы больше любите: русскую водку или канадский виски?

– Я не пью виски, так что, видимо, мой ответ – водка. Иногда пью ее, но, конечно, не в таких количествах, как вы это делаете. Знаю, что виски очень популярен в Канаде, но я не его фанат.

– Вы говорите, что любите Россию. Что вам нравится в нашей стране больше всего?

– Люди. Я бывал в местах, где им приходится тяжело работать, в том числе под землей. Русские люди – скромные и дружелюбные, умеют сочувствовать, и это мне чем-то напомнило канадцев. В том же Магнитогорске нет большого числа развлечений, кроме матчей "Металлурга", или большого числа занятий для детей – поэтому многие из них идут в хоккей.

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