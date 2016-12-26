Майк Кинэн: "НХЛ - бизнес-модель, КХЛ - в большей степени модель спонсорства"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ отметил сложность вопроса участия игроков НХЛ в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
– Думаю, сейчас ситуация – 50 на 50, – сказал Кинэн. – С одной стороны, надо понимать, что речь идет о бизнесе и бизнесменах. В НХЛ очень плотный график – у каждого клуба по 82 матча регулярного чемпионата. Выбиться из него на пару недель и совершить путешествие в другую часть мира очень непросто. С другой стороны, у лиги есть ответственность перед миром и перед игрой в хоккей.
Интересно, чем все это закончится. Но зависимость решения от финансовой составляющей очевидна. У двух крупнейших лиг – разная философия. НХЛ – это бизнес-модель, КХЛ – в большей степени модель спонсорства. Любопытно, что решат с доходами от телетрансляций и как это повлияет на итоговое решение.
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https://www.nhl.com/ru/news/mike-keenan-about-his-vision-on-changing-hockey-rules-possibility-of-restoring-canada-vs-russia-series-and-olympics-in-korea/c-285050584