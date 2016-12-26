Майк Кинэн: "Не думаю, что КХЛ нужно уменьшать катки до североамериканского размера"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ отметил, что у России нет необходимости уменьшать размер площадок в КХЛ до энхаэловских. По его словам, КХЛ и ИИХФ стоит найти промежуточный вариант - между российским и североамериканским размером коробки.
– Стоит ли КХЛ и ИИХФ сузить размер площадок? Думаю, наилучший выход – найти нечто среднее между олимпийским и энхаэловским размером, – сказал Кинэн. – Если вы поговорите со всеми лучшими игроками, которые выступали в НХЛ, то услышите, что на льду энхаэловского размера все более динамично. Хотя не думаю, что тут нужно уменьшать катки до североамериканского размера.
Это другая игра. И в России мне нужно было учиться тому хоккею, который существует здесь. Да, я тренировал на международной арене и ранее, но в лиге, где таких катков большинство, надо было проанализировать многое. На таком льду ты катаешься на 4-5 километров за игру больше, чем в НХЛ. Соответственно, это влияет на специфику тренировок, и эту деталь всегда нужно обсуждать с тренером по физподготовке. Тут важна не только техника и тактика.
Мне не было сложно это освоить, поскольку я и работал на чемпионате мира, и неоднократно ездил в Европу на мировые первенства как зритель. Иногда мы и в Канаде играли на больших площадках. В любом случае если не попробовать – не узнаешь.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/mike-keenan-about-his-vision-on-changing-hockey-rules-possibility-of-restoring-canada-vs-russia-series-and-olympics-in-korea/c-285050584
Айртон
из-за таких как ты умников аудитория чемионата уже в 10 раз больше, чем у СЭ.)) скоро останешься без работы такими темпами.))
13:50
Айртон
А что это удаляются мои комментарии?)) У тебя я смотрю совсем там подгорело?)) Но ты не тем занимаешься, чем должен!)) Тебя не для того туда посадили, чтобы заниматься самоуправством и нарушать правила сайта!))
13:48
PitersS
Я поштудировал-сколько хоккеист пробегает за игру и вышло, примерно, около 7-8 км. На этом фоне лишние 4-5 км. Кинена выглядят смешно. Если поднять линию над горизонтом на 4 м. и пустить по ней бегуна, то он пробежит, только, на 12 м. больше того, который побежит по земле.
12:11
mitchelll
Поздно, тёзка0). ФХР уже проводит турниры среди малышни ( 2009гр, к примеру ) поперёк площадки. 4Х4, вместо удалений - сразу буллиты. 2 матча одновременно. Шлангами, вмороженными в лёд отгораживают среднюю зону, там ставят скамейки запасных, тр. штабы там стоят. Сразу 4 скамейки и 4 штаба!! Сначала забавно, а потом привыкаешь, интересно. Толкотня будь здоров, плотность действительно совсем другая, хоть и пацаны-клопы и 4Х4. А руководствам команд федерация открыто объявляет о том, что это для получения навыков игры на НХЛовских площадках. А ещё пропагандируется принцип, что победителей нет, и вообще, победа-не главное, а как на Олимпиаде. Нет и лучших игроков. Кубки-всем командам, комплекты медалей - тоже. 23-25 в Кузнецке ( Пенз. обл. ) был на таком турнире.Такие дела.
10:31