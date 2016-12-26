Майк Кинэн: "Не думаю, что КХЛ нужно уменьшать катки до североамериканского размера"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ отметил, что у России нет необходимости уменьшать размер площадок в КХЛ до энхаэловских. По его словам, КХЛ и ИИХФ стоит найти промежуточный вариант - между российским и североамериканским размером коробки.

– Стоит ли КХЛ и ИИХФ сузить размер площадок? Думаю, наилучший выход – найти нечто среднее между олимпийским и энхаэловским размером, – сказал Кинэн. – Если вы поговорите со всеми лучшими игроками, которые выступали в НХЛ, то услышите, что на льду энхаэловского размера все более динамично. Хотя не думаю, что тут нужно уменьшать катки до североамериканского размера.

Это другая игра. И в России мне нужно было учиться тому хоккею, который существует здесь. Да, я тренировал на международной арене и ранее, но в лиге, где таких катков большинство, надо было проанализировать многое. На таком льду ты катаешься на 4-5 километров за игру больше, чем в НХЛ. Соответственно, это влияет на специфику тренировок, и эту деталь всегда нужно обсуждать с тренером по физподготовке. Тут важна не только техника и тактика.

Мне не было сложно это освоить, поскольку я и работал на чемпионате мира, и неоднократно ездил в Европу на мировые первенства как зритель. Иногда мы и в Канаде играли на больших площадках. В любом случае если не попробовать – не узнаешь.