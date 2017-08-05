Майк Кинэн: "Мы играли с чемпионом, что дает возможность оценить уровень требований"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн после матча Sochi Hockey Open со СКА (2:4) отметил, что соперник помог оценить собственные силы. По словам наставника, нужно время, чтобы выстроить команду с нуля.

– Мы играли с чемпионом, что всегда дает возможность оценить уровень требований, который будет предъявляться к нашей команде, – отметил Кинэн. – И это также дает нашим игрокам понять, что от них будет требоваться, чтобы они смогли быть конкурентоспособными в КХЛ.

– Новичок "Куньлуня" Костицын отметился двумя передачами. Как оцените его действия?

– Он хороший игрок, который сейчас работает над повышением собственного уровня. С тех пор как он приехал в тренировочный лагерь – демонстрировал прогресс. Мне импонирует то, как он думает на площадке, как читает игру.

– Насколько вам тяжело строить команду практически с нуля?

– Это займет некоторое время, но мы определенно сделали шаг вперед во время тренировочного лагеря. Сложность еще и в том, что нужно выстроить компоненты системы игры. Выстроить какие-то сочетания. Эти ребята еще не очень хорошо знакомы друг с другом, но такие матчи, как со СКА, помогут им в том, чтобы лучше понимать друг друга. (Игорь ЕРОНКО)