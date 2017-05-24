Майк Кинэн: "Мне жаль "Кузню", но если лига будет сокращаться, это может иметь позитивный эффект"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн на гала-вечере КХЛ отметил, что ему очень жаль новокузнецкий "Металлург", который сегодня по итогам совета директоров КХЛ был исключен из лиги. Однако, по словам наставника, подобные меры в перспективе могут принести пользу.

- Я вот только что узнал о "Кузне". Наверняка решение принималось, исходя из финансовых интересов, - отметил Кинэн. - И если лига продолжит сокращаться, это в целом может иметь позитивный эффект. Конкуренция повысится, на рынок выйдет больше россиян. Лига сможет повысить уровень соревновательности, а это определенно хорошо. Хотя мне и жаль "Кузню". (Игорь ЕРОНКО)