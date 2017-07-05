Майк Кинэн: "Куньлунь" начнет подготовку к сезону в Швейцарии"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн поделился планами подготовки к новому сезону КХЛ. Он отметил, что подготовка стартует со сбора в Швейцарии.

– Впереди у нас шесть недель подготовки в разных странах и на разных турнирах. Мы начнем с двух с половиной недель в Швейцарии, – подчеркнул Кинэн. – Потом отправимся в Хельсинки на 10 дней, где сыграем с "Северсталью" и "Йокеритом". Далее мы выступим на Sochi Open где выступят также Канада и российская олимпийская команда, а закончим предсезонку на Мемориале Ромазана. В Шанхае освоим домашнюю арену, а сезон начнем с семиматчевого выезда. (Евгений БЕЛОУСОВ)