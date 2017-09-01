Майк Кинэн: "Главная задача – развивать молодой "Куньлунь"

Главный тренер "Куньлунь" Майк Кинэн остался доволен действиями своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (2:1). По словам специалиста, команда находится в начале большого пути.

– Это была солидная выездная игра для нас, – начал Кинэн. – Мы сделали акцент на дисциплинированность. Это важно, учитывая, что мы играли на арене, которая гонит своих игроков вперед.

– ﻿Это ваше второе пришествие в КХЛ. Под какие задачи вас пригласил китайский клуб?

﻿– Наша главная задача – развивать наш молодой клуб. Мы начали делать это давно, еще 3 июля, когда собрались все вместе. У нас сейчас затяжная выездная серия, но игроки все понимают и продолжают совершенствоваться. (Алексей МАКСИМОВ)