Майк Кинэн: "Главная задача "Куньлуня" – занять первое место на Востоке"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн отметил, что главной целью его команды является первое место в Восточной конференции КХЛ. Он надеется, что болельщики будут больше посещать матчи китайского клуба.

– Мы хорошо провели первый сегмент, в котором выиграли пять из семи выездных встреч. Во втором сегменте проиграли два матча кряду, – цитирует ТАСС Кинэна. – Надеюсь, что мы сможем собраться и показать достойный результат в текущей выездной серии. Наша главная задача – занять первое место на Востоке, команда должна стремиться к этому.

"Куньлунь" всегда старается много забивать и оказаться как можно выше в турнирной таблице. Тот факт, что мы сумели забросить такое количество шайб, это прогресс нынешнего сезона.

Я не знаю, чего ожидать от посещаемости в Шанхае, это мой первый год в команде. Думаю, что клуб ожидал больше болельщиков на трибунах, чем было раньше. Но у многих других команд в России тоже слабая посещаемость, хотя они были созданы гораздо раньше. Хоккей – это новая игра для Китая, надеюсь, мы сможем популяризировать хоккей и на матчи будет ходит больше зрителей.