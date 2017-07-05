Майк Кинэн: "Думаем, как сделать "Куньлунь" одной из лучших команд КХЛ"

Главный тренер "Куньлуня" Майк Кинэн обозначил цели команды в предстоящем чемпионате КХЛ. Он подчеркнул, что в составе достаточно качественных игроков.

– Предстоящий сезон – второй в истории нашего клуба, – заявил Кинэн. – В прошлом команда сразу вышла в плей-офф. Сейчас мы думаем, как добиться большего, и думаем, как стать одной из лучших команд в лиге. У нас очень много изменений, но мы опираемся на достижения прошлого сезона.

Я бы не сказал, что у нас нет звезд. По ходу сезона многие могут проявить себя и стать ими. На первый сбор возьмем пять звеньев – 4 вратаря, 12 защитников, 15 нападающих. (Евгений БЕЛОУСОВ)