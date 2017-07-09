Майк Кинэн: "Больше всего в России мне нравятся люди"

Знаменитый канадский тренер Майк Кинэн, который в марте возглавил "Куньлунь", в четверг стал гостем редакции "СЭ". Канадец вспонмил о том, как работал в Магнитогорске и отметил, что больше всего в России ему нравятся люди.

– Вы говорите, что любите Россию. Что вам нравится в нашей стране больше всего?

– Люди. Я бывал в местах, где им приходится тяжело работать, в том числе под землей. Русские люди – скромные и дружелюбные, умеют сочувствовать, и это мне чем-то напомнило канадцев. В том же Магнитогорске нет большого числа развлечений, кроме матчей "Металлурга", или большого числа занятий для детей – поэтому многие из них идут в хоккей.

– Однажды вы сказали, что Магнитогорск – это настоящая Россия, а Москва – нет. Что вы имели в виду?

– Адаптация в другой стране для иностранца всегда тяжело проходит. Но в Магнитогорске очень небольшое количество людей вокруг говорит на английском. Сложно привыкать, когда не можешь общаться с людьми. Но сейчас я уже в состоянии объясниться по-русски. Сходить в ресторан, заказать себе что-нибудь. В Москве с этим иначе. Здесь намного больше западного влияния. И в Санкт-Петербурге тоже.

Вот допустим сейчас, когда мы прилетали в Москву, у молодых игроков, которые в этом городе были впервые, никаких проблем не возникло. Везде можно спросить человека что-нибудь на английском, и ты найдешь кого-то, кто тебе поможет. А в Магнитогорске заходишь, например, в магазин. Спрашиваешь, а никто даже не понимает, что ты сказал. Поэтому приходиться искать способы, чтобы общаться.

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