Маттиас Шегрен: "Не жалею о том, что играл в России"

Нападающий "Цюриха" Маттиас Шегрен, ранее выступавший в составе "Ак Барса", не жалеет о годе, проведенном в России. Форвард надеялся, что продолжит играть за казанцев, но клуб расторг с ним контракт. В минувшем сезоне 28-летний швед провел в составе "Ак Барса" 54 матча и набрал 18 (6+12) очков.

- Я сам рассчитывал сыграть лучше в атаке в прошлом сезоне, забить чуть больше голов, набрать больше очков, - приводит "Р-Спорт" слова Шегрена. - Я получил большой опыт в КХЛ, так что не считаю прошлый год неудачным и не сожалею о том, что поехал в Россию. Понимаю, что в "Ак Барсе" от меня ждали большего, но я никогда не был игроком, который много забивает, поэтому сложно было ожидать, что я буду лучшим в команде по результативности. Это не совсем мое.

"Ак Барс" расторг контракт со мной, это было не мое решение. Но такое случается в хоккее. Не остается ничего другого, как найти другую команду и продолжать играть дальше. Я хотел остаться, у меня был контракт еще на один год, но получилось по-другому.

Хотел бы я вернуться в КХЛ? Сейчас у меня контракт с "Цюрихом", мне нравится в этой команде, мне нравится в Швейцарии. Но ты никогда не знаешь, что может случиться в твоей карьере, поэтому не исключаю ничего.