Матерухин, Цветков, Самсонов – три звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер мы называем трех главных героев игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.
1. н.Александр МАТЕРУХИН ("Динамо" Мн), 4 (2+2) очка, 3 броска
2. н.Алексей ЦВЕТКОВ ("Динамо" М), 2 (2+0) очка, победный гол, 5 бросков
3. в.Илья САМСОНОВ ("Металлург" Мг), 29 сейвов/30 бросков
dsg346eh
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://2qu.ru/nossmoke
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