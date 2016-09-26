22:25 26 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Матерухин, Цветков, Самсонов – три звезды дня в КХЛ

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Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер мы называем трех главных героев игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

1. н.Александр МАТЕРУХИН ("Динамо" Мн), 4 (2+2) очка, 3 броска

2. н.Алексей ЦВЕТКОВ ("Динамо" М), 2 (2+0) очка, победный гол, 5 бросков

3. в.Илья САМСОНОВ ("Металлург" Мг), 29 сейвов/30 бросков

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dsg346eh

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