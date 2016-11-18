Матчи звезд КХЛ, МХЛ, ЖХЛ пройдут в новом формате

Континентальная хоккейная лига представила спортивную концепцию Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января 2017 года в новом формате, объединяющем в едином стиле главные шоу сезона сразу трех лиг - КХЛ, МХЛ и ЖХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Неделя звезд откроется 15 января матчем за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, четверо лучших игроков которого будут впервые отобраны для последующего выступления в Матче звезд КХЛ.

19 января состоится первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги в формате "Запад" против "Востока".

21 января пройдет мастер-шоу звезд Континентальной хоккейной лиги, представленных как традиционными, наиболее любимыми среди болельщиков состязаниями, так и новыми, которые ранее еще не проводились в рамках хоккейного праздника КХЛ.

Кульминацией Недели звезд хоккея-2017 станет проведение 22 января Турнира четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. В каждой из звездных сборных выступят по 11 хоккеистов: один вратарь, девять полевых игроков и один из четырех лучших участников Кубка вызова МХЛ.

Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч. Команды будут соперничать в формате "4 на 4", в случае дополнительного времени - "3 на 3". Состав команд будет сформирован в три этапа: голосованием болельщиков, представителей средств массовой информации и самой лиги.