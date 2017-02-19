Матчи СКА 18 февраля посетили более 24 тысяч зрителей

За один день два матча с участием игроков СКА посетили 24362 зрителя, что стало рекордом для Ледового дворца Санкт-Петербурга. Рекорд был установлен 18 февраля. Выставочный матч между ветеранами и друзьями СКА и "Филадельфии" (6:3) посетили почти 12 тысяч зрителей. Чуть больше зрителей пришло на заключительную игру регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Торпедо" (4:2).

Один день. Два матча. 24362 зрителя в Ледовом.

Это рекорд!



Всем спасибо, вы молодцы! pic.twitter.com/MBPUg9bhVK – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 18 февраля 2017 г.