21:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матчи СКА 18 февраля посетили более 24 тысяч зрителей

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За один день два матча с участием игроков СКА посетили 24362 зрителя, что стало рекордом для Ледового дворца Санкт-Петербурга. Рекорд был установлен 18 февраля. Выставочный матч между ветеранами и друзьями СКА и "Филадельфии" (6:3) посетили почти 12 тысяч зрителей. Чуть больше зрителей пришло на заключительную игру регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Торпедо" (4:2).

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Материалы REN-TV

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