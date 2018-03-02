Матчи регулярного чемпионата КХЛ посетили более 4,7 миллиона зрителей

4 712 000 зрителей посетили матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. При этом средняя посещаемость выросла почти на 2 процента и составила 6232 зрителя на одной игре.
Количество встреч по сравнению с предыдущим сезоном уменьшилось на 114. Произошло это из-за сокращения не только количества команд, но и числа игр для каждой из них – с 60 до 56.
Также отмечается, что в завершившемся регулярном чемпионате на лед выходили 954 игрока. В прошлом сезоне был зафиксирован рекордный показатель – 1004 хоккеиста.
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Мальчиш-Кибальчиш
Это наверное вместе с телезрителями да?
23:59 2 марта
Challenger
Так-то надо мерить посещаемость топов с середняками... Понятно, что если отсеять слабые команды, средняя посещаемость вырастет. Умирает лига. Смотрите НХЛ
20:52 2 марта