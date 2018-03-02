19:42 2 марта | Хоккей — КХЛ

Матчи регулярного чемпионата КХЛ посетили более 4,7 миллиона зрителей

2

4 712 000 зрителей посетили матчи регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. При этом средняя посещаемость выросла почти на 2 процента и составила 6232 зрителя на одной игре.

Количество встреч по сравнению с предыдущим сезоном уменьшилось на 114. Произошло это из-за сокращения не только количества команд, но и числа игр для каждой из них – с 60 до 56.

Также отмечается, что в завершившемся регулярном чемпионате на лед выходили 954 игрока. В прошлом сезоне был зафиксирован рекордный показатель – 1004 хоккеиста.

Определились все пары 1/8 финала плей-офф КХЛ

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/02/381923.html

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мальчиш-Кибальчиш

Это наверное вместе с телезрителями да?

23:59 2 марта

Challenger

Так-то надо мерить посещаемость топов с середняками... Понятно, что если отсеять слабые команды, средняя посещаемость вырастет. Умирает лига. Смотрите НХЛ

20:52 2 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!