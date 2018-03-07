Матчи Кубка Гагарина перенесены из-за выборов президента России

КХЛ на своем официальном сайте сообщил, что в связи с проведением 18 марта выборов Президента РФ, было принято решение о переносе матчей 1/2 финала Восточной конференции.
Таким образом, встречи состояться 16, 17, 20 и 21 марта, при необходимости – 23, 25 и 27-го числа. Матчи Западной конференции пройдут 16, 17, 19, 20 марта, при необходимости – 22, 24 и 26-го числа.
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Дон_Румата
gibson_________То ли ещё будет, благородный дон! Ночью играть будут, по утрам играть будут, в Сирии играть будут, без шайбы играть будут - всё ради Того-Чьё-Имя-Называть-Нельзя.
14:46
gibson
Ну а связь какая? Может все мероприятия отменим в стране 18-го марта? Кретины чертовы, не устану это повторять, невозможно играть в плей-офф 4 матча за 5 дней. Это идиотизм.
14:13
Спринт
Рассейский дурдом, эры преступно-дилетантского моториста и его приспешников, в действии. Как всегда Выборы подкрались не заметно. Хотели как всегда, а получилось еще хуже.
12:30
titan2313
Эти тоже не знали о выборах! Когда научаться заранее всё просчитывать!
11:38
shpasic
неожиданная, видимо, дата. думали, что не будет выборов.
11:16