11:04 | Хоккей — КХЛ

Матчи Кубка Гагарина перенесены из-за выборов президента России

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КХЛ на своем официальном сайте сообщил, что в связи с проведением 18 марта выборов Президента РФ, было принято решение о переносе матчей 1/2 финала Восточной конференции.

Таким образом, встречи состояться 16, 17, 20 и 21 марта, при необходимости – 23, 25 и 27-го числа. Матчи Западной конференции пройдут 16, 17, 19, 20 марта, при необходимости – 22, 24 и 26-го числа.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/03/07/382676.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Дон_Румата

gibson_________То ли ещё будет, благородный дон! Ночью играть будут, по утрам играть будут, в Сирии играть будут, без шайбы играть будут - всё ради Того-Чьё-Имя-Называть-Нельзя.

14:46

gibson

Ну а связь какая? Может все мероприятия отменим в стране 18-го марта? Кретины чертовы, не устану это повторять, невозможно играть в плей-офф 4 матча за 5 дней. Это идиотизм.

14:13

Спринт

Рассейский дурдом, эры преступно-дилетантского моториста и его приспешников, в действии. Как всегда Выборы подкрались не заметно. Хотели как всегда, а получилось еще хуже.

12:30

titan2313

Эти тоже не знали о выборах! Когда научаться заранее всё просчитывать!

11:38

shpasic

неожиданная, видимо, дата. думали, что не будет выборов.

11:16

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