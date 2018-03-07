Матчи Кубка Гагарина перенесены из-за выборов президента России

КХЛ на своем официальном сайте сообщил, что в связи с проведением 18 марта выборов Президента РФ, было принято решение о переносе матчей 1/2 финала Восточной конференции.

Таким образом, встречи состояться 16, 17, 20 и 21 марта, при необходимости – 23, 25 и 27-го числа. Матчи Западной конференции пройдут 16, 17, 19, 20 марта, при необходимости – 22, 24 и 26-го числа.