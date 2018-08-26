Матчи КХЛ под открытым небом пройдут в декабре на стадионе "Санкт-Петербург"

Матчи КХЛ под открытым небом состоятся в Санкт-Петербурге в декабре, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров лиги Александра Медведева. В прошлом сезоне в КХЛ состоялась первая в истории "Зимняя классика" - СКА на выезде обыграл "Йокерит" (4:3). Во второй "Зимней классике" минское "Динамо" на выезде одолело рижских одноклубников - 3:2.

- Принято решение провести в декабре матчи на открытом воздухе в Санкт-Петербурге на арене "Зенита". Может быть, один матч проведет там сборная, а другую игру - СКА, - сказал Медведев.