16:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матчи хоккейного "Спартака" перенесли из-за футбольного

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила о переносе времени начала двух матчей "Спартака". Клуб обратился к руководству лиги с просьбой перенести время начала домашних матчей, проводимых одновременно с матчами футбольного "Спартака", и по обоюдному согласию участников встреч было принято решение удовлетворить просьбу. Таким образом, матчи против "Сибири" 15 октября и "Сочи" 29 октября начнутся не в 17.00 по московскому времени, а в 13.00.

Напомним, в рамках чемпионата России 15 октября "Спартак" на "Открытие Арене" сыграет с "Ростовом" в 19.30, а 29 октября встретится с ЦСКА в 18.00.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/30/321500.html

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