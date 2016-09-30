Матчи хоккейного "Спартака" перенесли из-за футбольного

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила о переносе времени начала двух матчей "Спартака". Клуб обратился к руководству лиги с просьбой перенести время начала домашних матчей, проводимых одновременно с матчами футбольного "Спартака", и по обоюдному согласию участников встреч было принято решение удовлетворить просьбу. Таким образом, матчи против "Сибири" 15 октября и "Сочи" 29 октября начнутся не в 17.00 по московскому времени, а в 13.00.

Напомним, в рамках чемпионата России 15 октября "Спартак" на "Открытие Арене" сыграет с "Ростовом" в 19.30, а 29 октября встретится с ЦСКА в 18.00.