Матча звезд КХЛ-2020 в Париже не будет. Претенденты - Хельсинки и Санкт-Петербург

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что в 2020 году лига не собирается проводить Матч звезд в Париже. По его словам, для этого в КХЛ должна участвовать французская команда.

- Париж - это не в следующем году. Это через год, и это будет возможно, если французская команда войдет в КХЛ, - приводит ТАСС слова Медведева. - А то, что в Париже есть место, где организовать Матч звезд, где проводятся финалы Кубка Франции по хоккею, чемпионат мира проводился - это несомненно. Опыт проведения крупнейших соревнований у них есть, но для этого нужно, чтобы была команда КХЛ. На следующий год два основных претендента - Хельсинки и Санкт-Петербург.

Отметим, за пределами России Матчи звезд КХЛ проводились четыре раза - в Минске, Риге, Братиславе и Астане.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Франции работает над тем, чтобы французская команда вошла в КХЛ.