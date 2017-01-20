Матч звезд КХЛ начнется с минуты молчания в память о Рафаэле Кадырове

Матч звезд КХЛ, который пройдет 22 января в Уфе, начнется с минуты молчания в память о судье Рафаэле Кадырове. Сегодня стало известно, что арбитр ушел из жизни в возрасте 47 лет после продолжительной болезни.

В декабре КХЛ информировала о том, что у рефери диагностировано тяжелое заболевание - астроцитома (опухоль головного мозга) третьей степени.

- Континентальная хоккейная лига 22 января в рамках Матча звезд почтит память ушедшего из жизни арбитра Рафаэля Кадырова минутой молчания, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы КХЛ. - Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, сотрудники департамента судейства КХЛ и арбитры примут участие в прощании с Рафаэлем Кадыровым, которое состоится завтра в Уфе.