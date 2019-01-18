Матч звезд КХЛ может пройти в Париже

Федерация хоккея Франции (FFHG) изучает возможность проведения Матча звезд КХЛ в Париже в 2020 или 2021 году. Об этом сообщил президент FFHG Люк Тардиф.

Ранее член совета директоров КХЛ Александр Медведев сообщил, что на проведение Матча звезд 2020 года претендуют Хельсинки, а матч Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в рамках Недели хоккея может пройти в Санкт-Петербурге.

- Есть реальная возможность организовать Матч звезд КХЛ в Париже в 2020 или 2021 году в рамках Недели хоккея. Мы изучаем этот вопрос, - цитирует ТАСС Тардифа.