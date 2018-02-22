Матч звезд КХЛ-2019 пройдет не в Хельсинки, а в Казани

По информации "СЭ", КХЛ изменила решение в отношении места проведения Матча звезд-2019. По первоначальным планам лиги звездный уик-энд должен был состояться в Хельсинки, но из-за слишком больших расходов на его проведение мероприятие будет перенесено в Казань.

При этом Матчи звезд МХЛ и ЖХЛ (молодежная и женская хоккейные лиги) состоятся в другом городе Татарстана – Нижнекамске. Также лига планирует проведение в следующем сезоне одного-двух матчей регулярного чемпионата в европейских странах, в которых нет клубов КХЛ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)