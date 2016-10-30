Матч "Витязя" и минского "Динамо" – второй по результативности в истории КХЛ

В игре регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и минским "Динамо" было заброшено 15 шайб. За всю историю лиги большее количество шайб было только в поединке "Барыса" и "Витязя" – 17. Таким образом, команда из Подольска поучаствовала в двух самых результативных матчах в истории КХЛ. (Ярослав СУСОВ)

Самые результативные матчи в истории КХЛ