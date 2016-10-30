19:38 | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч "Витязя" и минского "Динамо" – второй по результативности в истории КХЛ

0
0
0
1

В игре регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и минским "Динамо" было заброшено 15 шайб. За всю историю лиги большее количество шайб было только в поединке "Барыса" и "Витязя" – 17. Таким образом, команда из Подольска поучаствовала в двух самых результативных матчах в истории КХЛ. (Ярослав СУСОВ)

Самые результативные матчи в истории КХЛ

Дата

Хозяева

Гости

Счет

Кол-во шайб

04.01.2009

Барыс

Витязь

11:6

17

30.10.2016

Витязь

Динамо Мн

9:6

15

17.11.2009

Витязь

Локомотив

5:9

14

07.01.2013

Металлург Нк

Барыс

6:8

14

06.10.2008

Динамо Р

Динамо Мн

8:5

13

21.11.2008

Салават Юлаев

Динамо М

7:6 ОТ

13

24.12.2008

Динамо М

Барыс

7:6

13

20.10.2009

Нефтехимик

Автомобилист

7:6

13

19.01.2010

Амур

Барыс

5:8

13

13.01.2011

Салават Юлаев

Локомотив

7:6

13

04.03.2012

Югра

Трактор

6:7

13

08.09.2014

Авангард

Витязь

8:5

13

23.09.2016

СКА

Югра

9:4

13

 

0
0
0
1


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

aloveku

там еще и на третьем месте с 14ю шайбами снова Витязь. Широка душа бойца русского ))

19:56

Материалы других СМИ