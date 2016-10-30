Матч "Витязя" и минского "Динамо" – второй по результативности в истории КХЛ

В игре регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и минским "Динамо" было заброшено 15 шайб. За всю историю лиги большее количество шайб было только в поединке "Барыса" и "Витязя" – 17. Таким образом, команда из Подольска поучаствовала в двух самых результативных матчах в истории КХЛ. (Ярослав СУСОВ)
Самые результативные матчи в истории КХЛ
|
Дата
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
Кол-во шайб
|
04.01.2009
|
Барыс
|
Витязь
|
11:6
|
17
|
30.10.2016
|
Витязь
|
Динамо Мн
|
9:6
|
15
|
17.11.2009
|
Витязь
|
Локомотив
|
5:9
|
14
|
07.01.2013
|
Металлург Нк
|
Барыс
|
6:8
|
14
|
06.10.2008
|
Динамо Р
|
Динамо Мн
|
8:5
|
13
|
21.11.2008
|
Салават Юлаев
|
Динамо М
|
7:6 ОТ
|
13
|
24.12.2008
|
Динамо М
|
Барыс
|
7:6
|
13
|
20.10.2009
|
Нефтехимик
|
Автомобилист
|
7:6
|
13
|
19.01.2010
|
Амур
|
Барыс
|
5:8
|
13
|
13.01.2011
|
Салават Юлаев
|
Локомотив
|
7:6
|
13
|
04.03.2012
|
Югра
|
Трактор
|
6:7
|
13
|
08.09.2014
|
Авангард
|
Витязь
|
8:5
|
13
|
23.09.2016
|
СКА
|
Югра
|
9:4
|
13
aloveku
там еще и на третьем месте с 14ю шайбами снова Витязь. Широка душа бойца русского ))
19:56