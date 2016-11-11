Матч "Витязь" - СКА начался без линейных судей

Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и СКА обслуживают лишь главные судьи, так как линейные арбитры Павел Бадыль и Иван Дедюля застряли в пробке, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу подмосковного клуба. Встреча проходит в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

На матч вышли лишь главные арбитры встречи Роман Гофман и Денис Наумов, им приходится обслуживать встречу вдвоем. Лайнсмены должны присоединиться к ним по ходу игры.