20:00 11 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

Матч "Витязь" - СКА начался без линейных судей

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Матч регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и СКА обслуживают лишь главные судьи, так как линейные арбитры Павел Бадыль и Иван Дедюля застряли в пробке, информирует "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу подмосковного клуба. Встреча проходит в Подольске в ледовом дворце "Витязь".

На матч вышли лишь главные арбитры встречи Роман Гофман и Денис Наумов, им приходится обслуживать встречу вдвоем. Лайнсмены должны присоединиться к ним по ходу игры.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161111/1112121222.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PitersS

Раньше играли так, и неплохо..

21:46 11 ноября

grover

так-так-ЛК200 в трафик попал-не верю)

21:33 11 ноября

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